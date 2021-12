Brussel wil meer vaccinaties: ‘Enige manier om oorlog tegen corona te winnen’

Apeldoorn­se arts in Zuid Afrika over omikron-variant: ‘Zorgelijk, maar stop met paniekvoet­bal’

Hij zit al dertig jaar in Zuid-Afrika als arts en is voorlopig niet van plan om terug te keren. ,,De administratieve belasting, de invloed van de zorgverzekeraars en de politiek op de gezondheidszorg is in Nederland te groot,” zegt Apeldoorner Hugo Tempelman vanuit de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, zo’n 200 kilometer boven Johannesburg. ,,De ziektenoden uit de maatschappij zijn niet meer bepalend. En dat zie je in Nederland terug in een zwalkend coronabeleid.”

29 november