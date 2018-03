Brussel zet geldpot klaar voor gratis wifi

Gemeenten uit heel Europa kunnen vanaf nu aankloppen in Brussel voor een eenmalige subsidie van 15.000 euro voor een gratis wifihotspot. Ze kiezen zelf waar ze dat doen: op een plein, in een park, in een museum, bibliotheek of gezondheidszorgcentrum.

De actie volgt op eerder door Europese commissievoorzitter Juncker aangekondigde plannen om belangrijke publieke plaatsen over heel Europa tegen 2020 van gratis draadloze internettoegang te voorzien. ,,Dit is een belangrijke en concrete stap naar de realisering van een digitale eenheidsmarkt'', aldus Eurocommissaris voor digitale zaken Mariya Gabriel vanmiddag bij de presentatie. ,,Ik ben trots op dit initiatief. We zijn steeds vaker online, ook in het buitenland. Voor contact met vrienden en familie of om snel even wat te betalen. Hiermee stellen we gemeenten in staat om gratis verbindingen van hoge kwaliteit aan te bieden aan hun burgers en bezoekers. En het verhoogt de zichtbaarheid van Europa voor zijn burgers.''

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde gemeenten zich inschrijven op een gespecialiseerde website, de aanvraag van de vouchers opent half mei. Gemeenten moeten op dat moment snel zijn, want de eerste duizend vouchers worden dan uitgedeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. In de twee jaar daarna volgen nog vier nieuwe rondes met grotere aantallen vouchers. In totaal stelt Brussel 120 miljoen beschikbaar voor het project, dus dat betekent dat 80.000 gemeenten de maximumbijdrage van 15 mille kunnen krijgen.

Inhaalslag

Ondanks de al op diverse plaatsen beschikbare wifi-netwerken twijfelt Gabriel niet aan het nut van de investering. ,,Grote delen van Europa hebben al goede verbindingen, dat klopt, maar er zijn ook gemeenten waar dat niet zo is. De toegevoegde waarde van ons project is dat we hen in staat stellen een inhaalslag te maken. Wij willen een goed functionerende connectiviteit over heel Europa.''

Brussel zorgt wel voor een zekere mate van geografische spreiding. Zo gaan er van de eerste duizend vouchers minimaal vijftien naar elke lidstaat, kan een lidstaat in de eerste ronde niet meer dan 8 procent van het totale budget binnenhalen en kan elke gemeente maar één keer profiteren. Aanvragers die in de eerste ronde met lege handen achterblijven kunnen in volgende rondes wel opnieuw meedoen.