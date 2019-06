Brussel zet Italië alsnog op strafbankje voor overtreden begrotingsregels

Agent die niet ingreep bij bloedbad op school VS opgepakt

11:54 De politieagent die buiten het schoolgebouw bleef staan toen een oud-student het vuur opende op middelbare scholieren in het Amerikaanse stadje Parkland in de staat Florida, is dinsdag gearresteerd. De man, die als beveiliger voor de school werkte, is aangeklaagd op elf punten, voor onder meer kinderverwaarlozing en verwijtbare nalatigheid.