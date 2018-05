Brussel zet vaart achter aanval op plastic

Dat kan alleen als de lidstaten en het Europese Parlement er flink voorrang aan geven, maar vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans verwacht dat ze dat gaan doen. ,,Van onze burgers is 87 procent bezorgd over de impact van plastic op onze leefomgeving. Het zit in lucht en water, in ons voedsel en ons lichaam. Dat aanpakken is nodig en urgent”, aldus Timmermans.