Brussel zoekt oorlog: miljarden minder naar Midden- en Oost-Europa

Brussel wil zijn geldstromen, in de vorm van economische steunfondsen, gedeeltelijk omleggen omdat Zuid-Europa harder is getroffen door de crisis en veel landen daar nog met dubbele werkloosheidscijfers zitten, maar ook omdat vooral Italië en Griekenland voor praktisch heel Europa de migratie over de Middellandse Zee opvangen. De afspraak was die te spreiden over alle lidstaten, maar vooral de Midden- en Oost-Europese landen hielden angstvallig hun grenzen dicht.

In de nieuwe voorstellen voor de periode 2021/2027 leveren Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije 20 tot 24 procent in vergeleken met de vorige meerjarenbegroting 2014/2020. Griekenland en Italië gaan er 6 tot 8 procent op vooruit, net als het economisch zwakke Bulgarije en Roemenië. Voor Nederland verandert er weinig, dat houdt globaal de 1,4 miljard die het had. Op de fondsen moet zo’n 10 procent worden bezuinigd omdat Europa geld nodig heeft voor nieuwe taken zoals bewaking van de buitengrenzen, het migratie- en antiterreurbeleid en de Europese defensiesamenwerking.

Verzet

De Poolse premier Mateusz Morawiecki liet meteen al weten dat zijn land kortingen van de omvang die Brussel nu voorstelt ‘zeker niet accepteert’. Voor Polen gaat het om ruwweg 20 miljard. Ook andere landen, verwacht hij, zullen zich verzetten. Volgens vice-Commissievoorzitter Jyrki Katainen en Eurocommissaris voor regionaal beleid Corina Cretu is er niets aan de hand en blijft Brussel ook de komende tien jaar alle regio’s helpen met investeringen in innovatie en de modernisering van hun industrie.

Met een pot van 373 miljard over zeven jaar blijft het cohesiebeleid, bedoeld om armere regio’s versneld te ontwikkelen, ‘één van de meest zichtbare onderdelen van het EU-beleid’, aldus Cretu. Alleen wegen straks bij de verdeling van het geld bepaalde factoren zwaarder mee: niet alleen de (jeugd)werkloosheid en opvang en integratie van migranten, maar ook het opleidingsniveau en de mate waarin landen investeren in een koolstofarme economie en kringloopbeleid.