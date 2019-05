Brute moord op Dallas-regisseur na bijna 35 jaar opgelost

De 57-jarige Crane, die series als Dallas, The Incredible Hulk en Hawaii Five-O regisseerde, werd in 1985 door een huishoudster dood gevonden in de garage van zijn huis in Hollywood. Hij was doodgeknuppeld en gewurgd en lag gewikkeld in beddengoed.



Vorig jaar vroeg een agent van de politie in Los Angeles of het bewijs dat op de plaats delict gevonden was nog een keer bekeken kon worden. Na dna-onderzoek bleek er uiteindelijk een match te zijn met tv-producer en regisseur Edwin Hiatt, die na een ondervraging bekende de moordenaar te zijn. Hiatt werd gisteren in het Amerikaanse Burke County gearresteerd.



Het is nog onduidelijk waarom Hiatt, die naar eigen zeggen in de jaren 80 veel drugs gebruikte, de moord op zijn voormalig beroepsgenoot pleegde.