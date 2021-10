Buitenlandse truckers lijken niet enthousiast over tijdelijke visa in Engeland

De tijdelijke visa zijn in het leven geroepen na de grote tekorten aan brandstof bij tankstations in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week stonden Britten in lange files om benzine en diesel te hamsteren. Door het tekort aan truckers kunnen namelijk niet alle tankstations op tijd worden bijgevuld, waardoor tientallen benzinepompen (van de 8000 in het land) letterlijk leeg waren. Ook winkels kampen met lege schappen.

Truckers niet enthousiast

Tijdelijke visa

Johnson beloofde vorige week 10.500 tijdelijke visa te verstrekken, niet alleen voor truckers maar ook voor pluimveearbeiders. Johnson maakt hierin een omslag in zijn eigen beleid en probeert zo chronische personeelstekorten in het land tegen te gaan en de brandstoflevering weer goed op gang te brengen. De visa worden verstrekt voor de periode oktober tot eind december.



Tijdelijke visa kunnen de problemen verminderen, maar voor een echte oplossing is waarschijnlijk meer nodig. In totaal zouden er zo’n 100.000 extra chauffeurs nodig zijn. Ook in Nederland is er een truckerstekort. Er staan in ons land zo’n 10.000 banen open. Dit komt doordat er veel truckers met pensioen gaan en er weinig jongeren voor in de plaats komen. Ook hier is er door corona een vertraging in het halen van het rijbewijs opgelopen.