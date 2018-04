Buren varkensfokker zijn mestlucht zat: 'Stank is onleefbaar'

De stank van vele duizenden varkens drijft bewoners van Raleigh in de Amerikaanse staat North Carolina tot wanhoop. Smithfield Foods vindt dat er best te leven valt met de geur, maar omwonenden van de industriële varkensfokkerij in de plaats Raleigh halen voor dat idee hun neus op. ,,De jarenlange stank van verrotting gaat niet meer uit kleding en beddengoed'', claimen ze aan het eind van een wekenlange rechtszaak.

Na drie weken de getuigenissen over de ondraaglijke lucht die Smithfield uitstoot te hebben aangehoord, maakt de jury zich op om een oordeel te vellen. De zaak is de eerste van een aantal proefprocessen tegen de varkenshouder, maar vooral tegen de extreem goedkope werkwijze waarvan het bedrijf zich bedient.



Om de productiekosten zo laag mogelijk te houden, gebruikt Smithfield openluchtbeerputten. Die zijn goedkoop, maar de overlast is volgens de buurt enorm. Dat moet veranderen. Hoe verschrikkelijk de stank door de jaren heen moet zijn geweest, bleek toen de rechter vorige week besloot om de juryleden maar niet naar Raleigh te sturen om een volle neus te halen.



Een 'see-and-sniff'-bezoek zou niet voldoende zijn om te ervaren hoe het is om er jarenlang in te wonen. ,,De jury krijgt met een snel bezoek aan de boerderij niet het juiste gevoel voor de omstandigheden'', sprak districtsrechter W. Earl Britt. ,,Wat ze zouden ruiken, hoeft niet overeen te komen met wat de klagers dagelijks ervaren.''



Miljoenen liters

De advocaten van Smithfield hadden juist om dat bezoek gevraagd. ,,De aanwezigheid of afwezigheid van geur is van alle vijf zintuigen het moeilijkst over te brengen op een jury'', aldus de raadslieden. ,,Geen enkele foto of video, of ander soort bewijs, kan de juryleden een juiste indruk geven van de vermeende geuromstandigheden.''



De advocaten van de omwonenden moesten hartelijk lachen om dat standpunt. Te meer omdat Smithfield net voor het bezoek miljoenen liters afval liet verwijderen. ,,Iets dat in 23 jaar niet is voorgekomen.'' Smithfield is van mening dat de geur, lawaai en het verkeer dat met het fokken van varkens gepaard gaat, geen afbreuk aan het woonplezier van de klagers doet. Volgens de omwonenden valt er echter niet meer te leven met de stankoverlast.

Beerputten afdekken