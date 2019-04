Burgemeester Chicago is zwart, vrouw én homoseksueel

Dat een zwarte vrouw de nieuwe burgemeester zou worden, was eerder al duidelijk. Toni Preckwinkle (72), ook vrouw en zwart, was de laatste tegenstander waarmee voormalig openbaar aanklager Lightfoot moest afrekenen. Beiden hadden in de eerste stemronde op 26 februari hun twaalf andere tegenstanders verslagen. In de laatste stemronde trok Lightfoot aan het langste eind: 74 tegen 26 procent, met bijna alle stemmen geteld.



,,Samen kunnen we, en zullen we, de belangen van al onze inwoners voorop stellen, boven die van slechts een rijke, machtige minderheid’’, sprak Lightfoot na de winst tegenover een enthousiaste menigte in een hotel in Chicago. ,,We kunnen en zullen de oneindige corruptie in deze stad breken.’’