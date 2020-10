Burgemeester Kopenhagen treedt af na MeToo-beschuldigingen

video Archeolo­gen vinden 2000 jaar oude tekening van een kat op heuveltje in Peru

Archeologen hebben een tekening van een kat ontdekt op een heuvelwand in Nazca, een regio in Peru bekend vanwege de vele oude tekeningen die je er kunt vinden. De tekeningen zijn waarschijnlijk gemaakt door het volk dat van circa 200 jaar voor tot 600 jaar na Christus in het gebied leefde.