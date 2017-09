'Burgemeester Moeskroen vermoord door zoon ontslagen ambtenaar'

België reageert geschokt op de gewelddadige dood van de 71-jarige burgemeester, die al 15 jaar dagelijks eigenhandig de hekken naar de begraafplaats opende en sloot. Bij één van de toegangen wachtte de dader hem maandagavond op, om hem met een mes de keel over te snijden. De brandweer rukte meteen uit na een anonieme oproep kort voor 8 uur: ,,De burgemeester is gedood op de begraafplaats.” Daar aangekomen trof de brandweer de moordverdachte nog naast het lichaam. ,,Doe geen moeite, de burgemeester is toch al dood”, zou hij hebben gezegd, zonder ook maar één moment zijn betrokkenheid te ontkennen. Franstalige media legden vandaag een verband met het gedwongen vertrek van zijn vader, een brandweervrijwilliger die bij de 60.000 inwoners tellende stad op de taalgrens in dienst was en na de niet-verlenging van zijn contract in een depressie verzeilde en zelfmoord pleegde. Hij zou op hetzelfde kerkhof begraven liggen.

Gadenne, een Franstalige humanist, was uiterst populair in Moeskroen. Hij was eerst 24 jaar wethouder en werd in 2006 louter op voorkeurstemmen tot burgemeester gekozen. Hij zetelde ook jarenlang in het Waalse Parlement. Franstalige media omschrijven de stemmenkampioen als een man van het volk, die nooit vakantie nam en altijd klaarstond voor Moeskroen en in het bijzonder zijn eigen dorp, Lowingen.



‘Een grote meneer’ en ‘hij zei iedereen gedag, ook een hond met een hoedje op, zoals wij dat hier zeggen’, aldus twee diep geraakte dorpsgenoten op de Franstalige publieke omroep. ,,We zijn één familie”, huilt een vrouw die 300 meter van het slachtoffer woont. Scholen namen vanmorgen een minuut stilte in acht, de gemeente opende een rouwregister, prominente politici aan weerszijden van de taalgrens – Moeskroen ligt er bovenop – en zelfs uit Frankrijk betuigden hun medeleven. De gemeente riep psychologische bijstand in om het ambtelijk personeel – deels in shock – bij te staan.