Burgemeester van Liverpool gearresteerd wegens corruptie

Dader van brute moord op Britse studente (21) mag celstraf omzetten in taakstraf

15:12 De Ivoriaanse man die in 2008 werd veroordeeld voor de brute moord op de Britse studente Meredith Kercher, hoeft niet terug de gevangenis in. Vanwege goed gedrag kreeg de 33-jarige Rudy Guede van de Italiaanse rechtbank toestemming om de rest van zijn straf om te zetten in een taakstraf. Guede wordt als enige persoon verantwoordelijk gehouden voor de geruchtmakende moord op Kercher, nadat de Amerikaanse journaliste Amanda Knox in 2015 werd vrijgesproken van betrokkenheid.