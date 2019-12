Burgemeester verbiedt inwoners te sterven in het weekend of op feestdagen

Man (23) tovert tijdens eerste afspraakje via datingsite plots dode oma tevoor­schijn

21:06 Een 23-jarige man uit Kiev heeft een onuitwisbare indruk afgelaten bij zijn eerste afspraakje met een meisje. Hij liet het meisje, dat hij op een datingsite had leren kennen, zijn dode oma zien die hij in een kast had gestopt.