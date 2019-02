Burgerjury bewust anoniem: hoe kan je anders lot van machtige drugsbaas El Chapo bepalen?

De jury heeft getuigenissen en verklaringen gehoord over hoe El Chapo zich opwerkte tot hoofd van het Sinaloa kartel in Mexico, en zich daarmee de grootste drugsbaas ter wereld mag noemen. De openbaar aanklagers zeggen dat de drugsbaas verantwoordelijk is voor de smokkel van op z’n minst 200 ton cocaïne naar de VS, en voor de moorden op verschillende concurrenten tijdens bende-oorlogen.



Er is sprake van mishandelingen, enorme corruptieschandalen, van narco-vrouwen, van met goud beklede machinegeweren en met diamanten ingelegde pistolen. Ook zou, zo werd vrijdag bekend, El Chapo zo’n tien jaar geleden seks hebben gehad met minderjarige meisjes, die hij ‘bestelde’ voor veel geld en drogeerde.



Hij is berucht vanwege twee ontsnappingen uit zwaarbeveiligde Mexicaanse gevangenissen. In 2017 werd El Chapo uitgeleverd aan de VS, waar hij sindsdien in eenzame opsluiting zit. De uitlevering is gedaan op voorwaarde dat de drugsbaas niet de doodstraf zou krijgen in de VS.