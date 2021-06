Burgeroorlog Syrië heeft in 10 jaar tijd half miljoen levens gekost

De meeste nieuw geregistreerde sterfgevallen stammen uit de periode tussen eind 2012 en november 2015. Doordat er nu weinig wordt gevochten, kon de organisatie oude meldingen van sterfgevallen onderzoeken. Het observatorium bericht vanuit Londen over de situatie in Syrië, waar het over een lokaal netwerk beschikt.

Er zijn recentelijk meer dan 42.000 nieuwe burgerslachtoffers geregistreerd. Daarmee stijgt het totale aantal burgers dat in de burgeroorlog is omgekomen naar 159.774. De meeste doden waren militairen, bondgenoten van het regeringsleger, rebellen en jihadisten.

Het leger vecht al jaren tegen rebellen en jihadistische groeperingen. Ongeveer twee derde van het land is nu in handen van de regering in Damascus. Er zijn in het langslepende conflict 11 miljoen inwoners ontheemd geraakt, bijna de helft van de bevolking die Syrië had voor het uitbreken van de oorlog.