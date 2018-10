Bus ongeluk Lesbos had defecte snelheidsmeter

De bus van het ongeluk afgelopen maandag op het Griekse eiland Lesbos had een defecte snelheidsmeter. Daarnaast reed de chauffeur soms te hard. Dit vertelt Cor van Voorst, een van de passagiers, die 'bont en blauw' is geraakt bij het ongeluk.

De snelheidsmeter van de bus zou vanaf het begin tot het moment van het ongeluk niet hebben gewerkt. Volgens Cor van Voorst, een Nederlandse toerist, reed de chauffeur ook te hard.

Het ongeluk gebeurde op maandagmiddag zo'n 7 kilometer voor Mytilini. Drie Nederlanders en drie Belgen raakte daarbij gewond. De toeristen zijn afgevoerd naar een ziekenhuis in Mytilini. In de bus zaten 28 personen, onder wie de buschauffeur en drie gidsen. De bus was onderweg naar het vliegveld toen het ongeluk gebeurde.

Defecte snelheidsmeter

Van Voorst is van oudsher vrachtwagenchauffeur en zat samen met zijn vrouw vooraan in de bus toen het ongeluk gebeurde. ,,Boven in de bergen ging het al bijna mis. Ze was zo afgeleid door de radio.'' In de haarspeldbocht gaf de chauffeur een stuurcorrectie. ,,We gingen met te hoge snelheid die bocht in en toen zag ik dat ze aan haar stuur een correctie gaf,'' vertelt Van Voorst. ,,Gelukkig ging dat nog net goed.''

Van Voorst kon meekijken met de chauffeur. Hij zag dat de snelheidsmeter defect was. ,,Vanaf het begin tot aan het punt van het ongeval heeft die niet gewerkt. Dus technisch gezien had die bus helemaal niet mogen rijden, want zo'n meter hoort te werken natuurlijk.'' Van Voorst schat dat de chauffeur tussen de 70 en 80 kilometer per uur reed. Op de weg mag 50 worden gereden, zoals op onderstaande foto is te zien op het snelheidsbordje achter de bus.

Volledig scherm © Persbureau Heitink

,,We zijn wel heel erg geschrokken. Mijn vrouw is uit de stoel gelanceerd, richting het dashboard'', vertelt Van Voorst. ,,We hebben nu allebei kneuzingen, dus we liggen onder de lappen dekens.'' Van Voorst en zijn vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis in Mytilini en zijn weer thuis.

Sunweb

De reisorganisatie waar Van Voorst mee reisde was Sunweb. De organisatie laat het volgende in een reactie weten: 'Sunweb werkt ter plaatste samen met betrouwbare agentschappen, zij zorgen voor de lokale afhandeling. Op Lesbos werken we al jaren samen met dezelfde agent, welke tijdens de transfers voor de veiligheid van onze gasten zorg draagt. Op dit moment hebben we nog geen reden om uit te gaan van nalatigheid en wachten we op de uitkomst van het onderzoek van de lokale autoriteiten.'