‘Bus verdachte schietpartij VS omsingeld door politie’, foto van man verspreid

Een wit voertuig van de man die ervan wordt verdacht gisteravond (lokale tijd) tien mensen te hebben gedood in een stad aan de rand van Los Angeles, is momenteel omsingeld door politie. Dat melden verschillende lokale media die live beelden uitzenden die per helikopter zijn gemaakt.

Het busje waarvan wordt aangenomen die van de verdachte is, is door twee gepantserde politievoertuigen in de stad Torrance geblokkeerd. Zwaar bewapende agenten maken zich klaar om het voertuig te bestormen. Volgens lokale media zijn er schoten gehoord, maar het is onduidelijk of er iemand is geraakt.

De vindplaats van de bus is ten zuiden van Los Angeles, iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park waar de schietpartij plaatsvond.

In die dancing opende de man het vuur een uur nadat in de stad groots Chinees Nieuwjaar was gevierd. Getuigen zeggen tegen de krant Los Angeles Times dat hij willekeurig om zich heen schoot. Tien mensen overleden en tien anderen raakten gewond. Sommige gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie van Los Angeles heeft inmiddels ook een aantal foto’s van de schutter verspreid. Daarop is een man van Aziatische afkomst te zien, gekleed in een zwarte jas en met een muts op zijn hoofd. De politie stelt in het bericht dat deze man vermoedelijk ook betrokken is bij nog een incident bij een andere disctotheek een kwartier later. Hier wilde hij naar binnen met zijn wapen, maar omstanders wisten dat na een worsteling van hem af te pakken, waarna hij op de vlucht sloeg, vertelde Sheriff Robert Luna op een persconferentie.

