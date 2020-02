Buttigieg wint voorverkiezingen Iowa nipt van Sanders

Belg met coronavi­rus wil snel uit quarantai­ne: ‘Het eten is hier niet best, maar vanavond heb ik wel twee biertjes’

5 februari Philip Soubry (54), de Belgische coronapatiënt die in het Brusselse Sint-Pieters-ziekenhuis in quarantaine zit, is vandaag opnieuw getest. ,,Hopelijk is het virus al weg uit mijn lichaam en kan ik hier snel weg. Het eten is hier niet best’’, zegt Soubry tegen Het Laatste Nieuws.