Callie (16) won 2 miljoen euro en gaf alles uit aan verkeerde vrienden: ‘Ik ben misbruikt’

Hersendode vrouw ligt maanden in coma en baart gezond kind

21:55 Een hersendode vrouw die al maanden in coma lag, heeft in Tsjechië een kind ter wereld gebracht. De moeder is volgens het academisch ziekenhuis in Brno tot aan de geboorte in leven gehouden om het kind te redden, berichten Tsjechische media. Daarna is de behandeling gestaakt.