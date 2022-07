Campagne: elk lichaam is een strandlichaam

Korte broek

Nydia van Voorthuizen, van DamnHoney, een ‘feministisch platform over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen’, begrijpt de campagne volledig. ,,Aangestaard worden op het strand omdat je van de norm afwijkt is gewoon heel vervelend. We zijn veel te veel bezig met hoe iemand zich kleedt. Ook op het werk. Het gaat er toch niet om of iemand een korte broek draagt? Het gaat erom hoe iemand zijn werk doet!” Of zo’n campagne helpt, vindt ze moeilijk te zeggen. ,,Wat vooral zou helpen is als we in de media en in reclame meer verschillende lichamen zouden zien.”