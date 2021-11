Campagne van start: Franse kiezers willen Macron behouden, maar willen ook verandering

De kanshebbende kandidaten

De serieuze kanshebbers zijn zich ook al volop aan het voorbereiden. Deze week wordt een laatste horde genomen naar de échte campagne. Vandaag wordt in Parijs een nieuwe politieke beweging gelanceerd, ‘Ensemble Citoyens’ (Burgers Samen). Daarin werken alle partijen samen die president Emmanuel Macron steunen. ,,We willen dat Macron wordt herkozen’’, laat een woordvoerder weten. De president heeft zich officieel nog niet kandidaat gesteld, maar vriend en vijand weten: hij wil meedoen.

Woensdag is het de beurt aan de rechtse oppositiepartij Les Républicains. Die leverde in het verleden presidenten als Nicolas Sarkozy en Jacques Chirac. De partijleden gaan stemmen om hun komende kandidaat aan te wijzen. Er zijn vijf gegadigden; de stemming duurt tot en met zaterdag.

De socialisten gaan de race in met burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. En er is een kandidaat die al in april haar kandidatuur bekendmaakte: Marine Le Pen, namens de rechts-populistische Rassemblement National. Tot slot is er nog een electorale joker: ex-journalist Eric Zemmour. Hij trekt in heel Frankrijk volle zalen met vooral anti-islam- en antimigratietoespraken. Maar hij weigert tot op heden te zeggen of hij wil meedoen aan de verkiezingen.