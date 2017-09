Campagneleider Trump rond presidentsverkiezing afgeluisterd

Het afluisteren had plaats gedurende een periode waarin Manafort vaak met Trump sprak, die toen al president was. Manafort staat in het middelpunt van het onderzoek naar Russische inmenging in de aanloop naar de verkiezingen vorig jaar. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou Manafort op de hoogte hebben gesteld van het onderzoek.



De informatie die nog tot het begin van dit jaar op deze manier werd verkregen, zou erop kunnen wijzen dat Manafort de Russen ertoe zou hebben aangezet om invloed uit te oefenen op de campagne, zeggen drie bronnen tegen CNN. Twee van hen wijzen er wel op dat de bewijzen 'niet doorslaggevend' zijn.



Alle informatie werd doorgespeeld aan Robert Mueller, die in mei werd aangesteld als speciale aanklager in het onderzoek naar Russische inmenging.



Zowel Trump als de Russen hebben altijd ontkend dat er sprake is geweest van beïnvloeding van de presidentsverkiezingen.