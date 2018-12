Canada eist vrijlating gevangen burgers in China

,,We zijn zeer bezorgd over de willekeurige opsluiting van twee Canadezen door de Chinese autoriteiten en roepen op tot hun onmiddellijke vrijlating’’, aldus Freeland. Regeringsbronnen melden dat Canada vrijdag de Chinese ambassadeur in het land op de hoogte heeft gebracht van de eis tot vrijlating.

China verdenkt de opgepakte Canadezen officieel van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Maar hun arrestatie, begin vorige week, zou in werkelijkheid een vergelding zijn voor de arrestatie van Meng Whanzhou, financieel directeur van de Chinese technologiereus Huawei en haar mogelijke uitlevering aan de VS.

,,Canada is een land dat bestuurd wordt door regels en wetten”, zei Freeland. Ze wees erop dat de procedure tegen Meng ,,eerlijk en transparant” verloopt. Volgens de minister is het principe van de rechtstaat ,,fundamenteel” in elke vrije en democratische samenleving. ,,Wij zullen dit principe verdedigen.’’

Canada wordt gesteund door de VS en de Europese Unie, die vrijdag ook een oproep lanceerden om de Canadese staatsburgers meteen vrij te laten.