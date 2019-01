Canada ontslaat ambassadeur in China

Canada heeft zijn ambassadeur in China ontslagen. Dat maakte de Canadese premier Justin Trudeau vandaag bekend. Hij gaf geen reden op maar het ontslag komt kort nadat John McCallum zich in media had uitgelaten over de gearresteerde topvrouw van het Chinese telecomconcern Huawei.

In een krant liet McCallum optekenen dat hij het ,,geweldig voor Canada'' zou vinden als de VS af zouden zien van het uitleveringsverzoek voor de Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou. Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. Ze is in Canada gearresteerd en op borgtocht vrij.

Trudeau heeft de tweede man op de ambassade, Jim Nickel, als zaakgelastigde aangewezen. McCallum had zich eerder in een gesprek met Chinees-sprekende journalisten in Toronto al uitgelaten over de kwestie rond de topvrouw van Huawei. Hij somde toen een aantal argumenten op die zij eventueel kon gebruiken om uitlevering aan de VS te voorkomen. Hij verklaarde later dat hij zich had versproken. Trudeau zei in een reactie daarop toen nog dat hij geen plannen had om de ambassadeur te vervangen.

Politici van oppositiepartijen beschuldigden McCallum van politieke inmenging in de kwestie rond Wanzhou die de relatie tussen Canada en China ernstig heeft beschadigd.

Na de arrestatie van Wanzhou arresteerden de Chinese autoriteiten twee hooggeplaatste Canadezen: oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor. Volgens China op verdenking van activiteiten die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, maar critici beweren dat het om een vergeldingsactie gaat. Waarnemers vreesden al voor represailles van Peking.

Nederland