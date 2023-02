Canada schiet cilindervormig object uit de lucht met hulp van Amerikanen

Trudeau zei zelf het bevel tot het uit de lucht schieten van het object te hebben gegeven. De Amerikaanse luchtruimbewaker NORAD liet eerder weten het object te monitoren. Om wat voor object het gaat is niet bekend. Trudeau zegt contact te hebben gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. De Canadese strijdkrachten gaan de wrakstukken analyseren.

De Canadese minister van Defensie Anita Anand weigert te speculeren over de oorsprong van het object dat volgens haar cilindervormig was. Het vloog op een hoogte van ruim twaalf kilometer en vormde een bedreiging voor de burgerluchtvaart, aldus de minister. Anand benadrukt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het neergeschoten voorwerp schade heeft veroorzaakt op de grond.

Het bericht volgt een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden een ander hoogvliegend object boven de staat Alaska liet neerschieten. Het Amerikaanse leger liet zaterdag weten dat nog altijd niet duidelijk is om wat voor object het ging.

‘Geen mens’ aan boord

Het stortte neer in het uiterste noordoosten van Alaska, vlak bij de Canadese grens. Volgens de Amerikaanse piloot bevond zich ‘geen mens’ aan boord van het object. In een korte verklaring meldde het leger dat het onbekende object nog niet is gevonden in Amerikaanse wateren en dat het onderzoek nog loopt.

Het object boven Alaska was wel een stuk kleiner dan de Chinese ballon die op 4 februari werd neergehaald en die volgens de Amerikanen door de Chinezen werd gebruikt om te spioneren. Toch was volgens de Verenigde Staten sprake van een veiligheidsrisico voor het vliegverkeer.

Uitgerust met spionageapparatuur

De ballon, die vanaf eind januari van west naar Oost over de VS was gevlogen en daar begin februari werd neergehaald, was onmiskenbaar uitgerust met spionageapparatuur. De ballon zou deel uitmaken van een vloot die al over veertig landen op vijf continenten zou zijn gevlogen, aangestuurd door het Chinese leger.

China noemde het neerschieten van de ‘afgedreven weerballon’ een ‘overduidelijke overreactie’ en beklaagde zich erover dat het niet op de hoogte was gesteld.

