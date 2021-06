Canada verbreekt hitterecord voor derde dag op een rij

Recordhitte in Canada: ‘Het is op sommige plaatsen warmer dan in Dubai’

Ook aan de westkust van de VS is het erg heet, al koelt het op meerdere plekken wel wat af. Zo was het maandag in Portland, Oregon, nog meer dan 46 graden, dinsdag werd het nog ‘slechts’ 32 graden. De rest van de week worden in zowel de VS als Canada minder extreme temperaturen verwacht. Dat is te danken aan een zeebries die vanaf de Stille Oceaan verkoeling brengt.