Canada wil dat Iran zwarte dozen Oekraïens ramptoestel naar Frankrijk stuurt

Schadeloos stellen

Trudeau zei dat hij verwacht dat de Iraniërs de slachtoffers schadeloos stellen, maar in de tussentijd komt zijn regering alvast met een tegemoetkoming. Gezinnen van Canadese slachtoffers krijgen 25.000 Canadese dollar (zo'n 17.000 euro). Ze kunnen dat geld gebruiken voor begrafenissen, om naar Iran te reizen of andere uitgaven.



Oekraïne vroeg Iran deze week al om de vluchtrecorders te overhandigen. Een Oekraïense veiligheidsofficial gaf aan dat er een vooraanstaande Iraanse onderzoeker naar Kiev zou afreizen, om daar persoonlijk vast te stellen of een laboratorium in het land geschikt is om de zwarte dozen te analyseren.



Iran had eerder al aangegeven dat Oekraïne toegang zou krijgen tot de vluchtrecorders, maar dat is nog niet gebeurd. Vliegtuigbouwer Boeing heeft ook aangeboden te helpen bij het onderzoek. Iran heeft laten weten, als het er zelf niet uitkomt, de hulp van Rusland, Canada, Frankrijk en de Oekraïne in te zullen roepen.