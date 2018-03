Canadees meisje (18) koopt eerste lot en wint levenslang inkomen

Lagarde kocht het winnende kraslot van 4 dollar en een fles bubbeltjeswijn deze maand om haar 18de verjaardag te vieren. Ze won de jackpot en mocht kiezen tussen een eenmalige uitkering van een miljoen dollar of het levenslange inkomen, meldt Loto-Québec. Ze kreeg vanwege haar leeftijd het advies voor die laatste optie te gaan.



,,Het is belastingvrij, dus het staat gelijk aan een salaris van ruim 100.000 dollar per jaar'', zei een woordvoerder van het loterijbedrijf. ,,Het was haar eerste loterijticket ooit en ze had meteen een winnend exemplaar te pakken.''



De tiener heeft haar prijs inmiddels officieel opgehaald. Lagarde is onder meer van plan om te gaan reizen, maar wil ook fotografie gaan studeren.