Canadees stel krijgt 9 miljoen dollar schadevergoeding na fietsongeluk

Podcast ‘Op een driedubbe­le ramp als Fukushima kun je je niet voorberei­den’

15 december Yugiro Watanobe raakte bij de aardbeving en daaropvolgende tsunami bij Fukushima in 2011 zijn vader kwijt. Hij geloofde namelijk niet in het feit dat zijn dorp weggevaagd kon worden door een vloedgolf, dat was hem van oudsher verteld. Verslaggever Bob van Huet hoorde het verhaal van Watanobe en vertelt dat in de nieuwste aflevering van Achter het Verhaal.