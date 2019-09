Canadese moordtieners bekenden hun daden op video

Bij de lichamen van de drie slachtoffers vonden de agenten ook een digitale camera. In totaal zouden er volgens de autoriteiten zes video-opnamen zijn gemaakt. In een van die opnames beweren Bryer Schmegelsky en Kam McLeod verantwoordelijk te zijn voor twee moorden in juli, de buurt van een klein stadje in het noorden van British Columbia. De twee richtten zich op een paar toeristen die in de regio aan het reizen waren. De politie vond de lichamen van de Amerikaanse Chynna Deese en haar Australische vriend Lucas Fowler in de buurt van hun camper. Het koppel had meerdere schotwonden.