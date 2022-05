Canadese politie schiet gewapende man bij school neer

De politie in de Canadese stad Toronto heeft een man neergeschoten die in de buurt van scholen op straat met een geweer liep. Vier scholen in de omgeving gingen uit voorzorg dicht. Twee scholen werden al snel weer veilig verklaard, de andere twee bleven wat langer gesloten. De politie maakte later bekend dat de man is bezweken aan zijn verwondingen. Er is geen verdere dreiging.