Canadese politie stuit bij moordonderzoek jong stel op nieuwe dode

Britten vragen Nederland deel te nemen aan missie in Perzische Golf

22 juli Groot-Brittannië stuurt aan op een marinemissie onder Europese leiding in de Perzische Golf. Die moet de veiligheid garanderen van de scheepvaart in de regio, waar Iran een Britse tanker in beslag heeft genomen. Ook Nederland is benaderd om aan de missie deel te nemen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.