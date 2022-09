Canadese politieagent gedood bij schietpartij nabij Toronto

met video LIVE | Bijna helft Britten huilde om dood koningin Elizabeth, duizenden Schotten in de rij voor laatste groet

Edinburgh is massaal uitgelopen om voor een laatste keer afscheid te nemen van de overleden koningin Elizabeth. Nog duizenden mensen staan in de rij, die mogelijk nog uren duurt. Tot en met dinsdag ligt de koningin in de kathedraal in de Schotse hoofdstad. Daarna wordt Elizabeth naar Londen gebracht, waar volgende week maandag haar uitvaart is. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

2:06