Canadese seriemoordenaar: Bijna had ik er vijftig vermoord

De inmiddels 68-jarige Pickton werd in 2002 opgepakt nadat de politie op zijn erf aanwijzingen had gevonden die leidden naar enkele vrouwen die als vermist waren opgegeven. Er werden DNA-sporen aangetroffen van 26 vrouwen, voornamelijk prostituees die Pickton in Vancouver oppikte om ze na hun diensten te vermoorden.

Daarbij gebruikte de Canadese varkensboer verschillende gruwelijke technieken. Soms injecteerde hij de vrouwen met antivries, nadat hij hen had voorgelogen dat het drugs waren. In andere gevallen stak hij zijn vrouwelijke slachtoffers dood. Daarna voerde hij de lichamen aan zijn varkens, schrijven Britse media.

Bekentenis

Toen Pickton in 2002 gevangen werd gezet, werd hij gekoppeld aan een celmaat. De Canadese varkensboer kon echter niet weten dat deze celmaat een undercoveragent was. Toen hij vrijuit begon te vertellen over zijn daden, werd dit alles met een beveiligingscamera vastgelegd. De beelden uit zijn cel waren onlangs voor het eerst te zien in de documentaire Voice of A Serial Killer, uitgezonden op de Britse zender CBS.

Daarin geeft Pickton toe dat hij door zijn eigen slordigheid tegen de lamp is gelopen. ,,Ze hebben me te grazen genomen, ik werd te slordig. Ik wilde er zo graag nog eentje bij, dan had ik de vijftig gehaald.''