Canadese 'tuinmoordenaar’ moet levenslang de cel in

Tuinier McArthur koos zijn mannelijke slachtoffers uit in de wijk Gay Village in Toronto. Hij sneed de lichamen in stukjes en verborg die op plaatsen waar hij werkte, onder meer in plantenbakken.



De politie deed begin vorig jaar een inval in de woning van McArthur. Daar werd een jongeman vastgebonden aan een bed aangetroffen, maar die was nog ongedeerd. Tijdens het onderzoek naar de moorden zijn op tientallen plaatsen waar McArthur tuinierde opgravingen gedaan, op zoek naar stoffelijke resten.



Na deze opgravingen bleek dat hij meer slachtoffers maakte dan eerder werd gedacht. In de tuin van een huis waar de man zijn tuingereedschap mocht bergen van de eigenaren, werden eerder al vijf lichamen aangetroffen. Tijdens het onderzoek in de tuin werd daarna een zesde lichaam aangetroffen. Minder dan een week nadat hij werd beschuldigd van een zevende moord, werd een achtste slachtoffer aan de dodenlijst toegevoegd.



McArthur heeft uiteindelijk bekend. Hij kan vragen om voorwaardelijke vrijlating wanneer hij 91-jaar oud is. Canadese media gaan ervan uit dat hij niet meer vrijkomt.