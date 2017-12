Canadese turncoach aangeklaagd voor misbruik

Republikeinen willen grootste be­las­ting­her­vor­ming VS in 30 jaar doordrukken

3:39 De Republikeinen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn het eens geworden over de grootste hervorming van het Amerikaanse belastingsysteem in ruim dertig jaar tijd. Volgende week wordt over de nieuwe wet gestemd. Verwacht wordt, dat deze zal worden aangenomen.