Casinomiljardair Wynn beschuldigd van seksueel wangedrag

'Filantropisch Canadees mil­jar­dairs­echt­paar is vermoord'

26 januari De Canadese politie denkt nu toch dat het miljardairsechtpaar Barry en Honey Sherman vorig jaar het slachtoffer is geworden van een dubbele moord. Een rechercheur bevestigde volgens Canadese media dat het echtpaar dood is aangetroffen in het zwembadgedeelte van hun villa in Toronto. Ze hingen aan riemen.