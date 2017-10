Catalaanse leider vraagt om gesprek met Spaanse president

Zwaarste storm in 50 jaar voor Ierland: 'We zijn wel wat gewend'

9:13 Ierland zet zich schrap voor de orkaan Ophelia, mogelijk de zwaarste storm sinds meer dan vijftig jaar die het land treft. Scholen blijven in grote delen van het land dicht en mensen wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven. Björn Scheenstra (23) uit Tilburg is in Dublin, maar merkt weinig paniek onder de Ieren. ,,Er wordt gewaarschuwd voor wateroverlast, maar dat zijn ze hier wel gewend.”