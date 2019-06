Catalonië in vuur en vlam door grootste brand in twintig jaar

De brand brak gisteren uit in het binnenland achter kuststad Tarragona, iets ten zuiden van Barcelona. Inmiddels is al zo'n 4.000 hectare land in de as gelegd en daarmee is de brand volgens de regionale autoriteiten de grootste in de laatste twintig jaar. Dertig mensen zijn tot nu toe geëvacueerd uit boerderijen in het getroffen gebied, een geitenboerderij ging in vlammen op.