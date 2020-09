Celstraf voor vier mensen vanwege 39 doden in Britse koeltruck

Bekende Vlamingen in het nauw: ‘Eveline’ verspreidt seksbeel­den

14 september Drie Bekende Vlamingen zijn in een nachtmerrie beland, nadat er naaktfoto’s en seksfilmpjes van hen massaal zijn verspreid. Ze zouden in de val zijn gelokt door ene ‘Eveline’. Waarom is niet duidelijk. Het gaat niet om afpersing.