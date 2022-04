Celstraffen tot vijf jaar geëist wegens fatale ontgroening België

Na dertig uur viel de student om en werd hij met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De grote concentratie zout in de pap werd Dia uiteindelijk fataal. Twee dagen later overleed hij aan meervoudig nierfalen. Terwijl Dia vocht voor zijn leven waren andere leden van de studentenvereniging vooral bezig sporen uit te wissen, meldden Vlaamse media. ,,We dachten dat het opgelost was: hij was in het ziekenhuis en ze zouden hem daar kunnen helpen’’, aldus een van de verdachten.



De achttien betrokkenen worden verdacht van onopzettelijke doding, onterende behandeling en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Vrijdag vond de eerste procesdag in de zaak plaats. Een aantal advocaten van de verdachten vroeg aan het begin de zitting nog om het proces achter gesloten deuren te houden, maar daar ging de rechtbank niet op in.