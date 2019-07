Chaos door stormloop toeristen bij Australische trekpleister: ‘Het is nogal hectisch’

Britse ambassa­deur in Washington vertrekt na zware kritiek op Trump

14:40 De Britse ambassadeur in Washington, Nigel Kim Darroch, stapt op. Darroch ontketende de woede van de Amerikaanse president door in een aantal memo's te zeggen dat Trump ‘onzekerheid’ uitstraalt en de Amerikaanse regering ‘onbekwaam’ en ‘disfunctioneel’ is. De memo's vol ongezouten kritiek lekten uit via een Britse krant.