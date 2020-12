Chaos door zware sneeuwval in Alpen: snel- en spoorweg Brenner dicht, groot lawinegevaar

Hevige sneeuwval en een harde wind veroorzaken problemen in de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. Vooral Tirol ondervindt grote hinder van verse sneeuw en gladheid. In het Ötztal zitten zo'n 7000 huishoudens zonder stroom en in Oost-Tirol geldt het hoogste waarschuwingsniveau voor lawines. De weersomstandigheden hebben ook gevolgen voor twee skikampioenschappen.

Op veel plaatsen in de Italiaanse, Oostenrijkse en Zwitserse Alpen sneeuwt het sinds vrijdagavond. Voor vandaag wordt een nieuwe lading sneeuw verwacht van ruim een meter. In Zwitserland veroorzaakt de sneeuwval tot nu toe geen problemen. In Italië en Oostenrijk wel. Vanwege de hevige sneeuwval zijn de treinverbindingen op de Brennerpas onderbroken. De Brenner-snelweg, de belangrijke verbinding tussen Italië en Oostenrijk, is gedeeltelijk afgesloten.

De Italiaanse spoorwegmaatschappij RFI maakte zondag bekend dat sneeuw het treintraject tussen de Brennerpas en Bolzano blokkeert. Het snelweggedeelte van Sterzing naar de Oostenrijkse grens is afgesloten vanwege lawinegevaar, meldt de civiele bescherming in Bolzano. In heel Zuid-Tirol is volgens haar sprake van een “lappendeken” aan stroomuitval. Zo'n 1400 brandweerlieden zijn sinds zondagmorgen in touw om de gedupeerden te helpen. In sommige gebieden werd het hoogste lawinewaarschuwingsniveau afgekondigd.

In Oostenrijk kondigde de lawinewaarschuwingsdienst het hoogste niveau (5) af voor Oost-Tirol, vanwege ‘soms extreem grote’ lawines. Grote en zeer grote sneeuwlawines zijn te verwachten op steile hellingen onder ongeveer 2600 meter hoogte.

In Prägraten am Großvenediger in het district Lienz raakten vier huizen en een voertuig gisteren beschadigd door een lawine. Er vielen geen gewonden, maar ongeveer honderd mensen moesten in veiligheid worden gebracht. De sneeuwmassa wist ook door te dringen in een schaapskooi en een restaurant. In het noorden van Tirol geldt het een na hoogste lawinewaarschuwingsniveau (4). Sneeuwmassa's kunnen daar de valleien bereiken en verkeersroutes blokkeren, klinkt het. Hotels en restaurants in Oostenrijk zijn tot en met 6 januari gesloten vanwege de coronapandemie.

Volledig scherm Een brandweerwagen op pad in Huben in Oost-Tirol. © AFP

Volledig scherm Een sneeuwschuiver bij Lienz in Oost-Tirol. © AFP

Volledig scherm Een eentje in Kals am Grossglockner in Oost-Tirol. © AFP

Volledig scherm Het Italiaanse dorp Santa Caterina Valfurva kampt sinds vrijdagavond met regen- en sneeuwval. Daardoor werd het WK-Reuzenslalom voor heren uitgesteld tot maandag. © AP

Volledig scherm Het dorp Santa Caterina Valfurva in Italië. © AP

Volledig scherm Een lid van het Franse skiteam verwijdert sneeuw van een personenbusje in het Zwitserse Sankt Moritz. Vanwege hevige sneeuwval en harde wind werd de Super-G damesrace van de FIS Wereldbeker Alpineskiën afgelast. © EPA

Volledig scherm Een inwoner van Sankt Moritz tijdens het sneeuwruimen. © EPA

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: