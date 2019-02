Charly (17) hoort op z’n vroegst half maart of hij Spaanse cel mag verlaten

De 17-jarige Charly T. uit Noord-Holland mag een beetje hopen dat er een einde komt aan zijn lijdensweg in een Spaanse gevangenis. Vandaag is voor de Spaanse rechter zijn misbruikzaak behandeld. Op z’n vroegst half maart hoort hij zijn straf.

Op 1 maart gaat de behandeling van zijn zaak verder. Charly T. kan vier jaar cel krijgen in Spanje. Mocht hij daartoe worden veroordeeld, dan mag hij wel in Nederland zijn straf uitzitten. Omdat een minderjarige in Nederland maximaal twee jaar in de cel kan belanden, zal hij in de praktijk dus geen vier jaar achter tralies zitten.

Wodka

De zaak van de jonge Noord-Hollander roept al maandenlang vragen op. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld over zijn lange voorarrest, wat voor een minderjarige zeer ongebruikelijk is, ook in Spanje. Op zijn laatste vakantiedag sprak hij af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden er behoorlijk dronken van. Eenmaal thuis verklaarden ze dat Charly ze had misbruikt.



Volgens Charly is er inderdaad het een en ander gebeurd, maar met wederzijds goedvinden. Zijn familie en vrienden vermoeden dat de jonge meisjes een excuus wilden verzinnen voor het feit dat ze alcohol hadden gedronken.

Charly werd aangehouden en zit ondanks het feit dat hij minderjarig is al sinds afgelopen zomer in voorarrest in een jeugdgevangenis op een uur rijden van Alicante. Spanje treedt streng op tegen seksueel misbruik en paste zelfs de wet aan na een geruchtmakende zaak waarbij een groep mannen lage straffen kreeg voor misbruik van een achttienjarige. Charly (zijn tweede naam, overigens) zit mede daardoor al een half jaar vast in een gevangenis waar bijna iedereen alleen maar Spaans spreekt.