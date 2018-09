Belg sterft in vuurzee na opzettelijk inrijden op crèche van aanstaande ex

Na de opzettelijke aanrijding vloog het voertuig in brand evenals de woning en de daarin gevestigde kinderopvang. De bestuurder kwam bekneld te zitten in de bestelwagen en kwam in de vlammen om het leven. Het lukte de brandweer niet de man tijdig uit de brandende wagen te halen. Behalve de bestelauto brandde ook de woning volledig uit.



De omgekomen dader is de echtgenoot van de eigenaresse van de crèche. Het paar lag in scheiding, meldt Het Laatste Nieuws. De vrouw moest vandaag naar de rechter, die de scheiding zou uitspreken. Haar bijna ex-man kon dat niet verkroppen en zou daarom op het pand zijn ingereden. Voor zijn daad vulde de man de bestelauto met jerrycans vol benzine, weet Het Nieuwsblad.