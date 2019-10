Chauffeur van horrortruck Essex voor het eerst voor rechter

Robinsons voorarrest is verlengd tot 25 november. Naast de vrachtrijder zitten nog vier verdachten vast. Het gaat daarbij om een man en vrouw van 38 jaar uit Warrinton in het graafschap Cheshire en een 48-jarige man uit Noord-Ierland. Zaterdag werd een vijfde verdachte aangehouden in de haven van Dublin.



Het gaat om een man van begin twintig uit Noord-Ierland die, volgens de politie, ‘van belang’ is voor het onderzoek. Hij was te voet en kwam met een ferry vanuit Frankrijk aan in Dublin, meldde de Ierse omroep RTE. Het zou gaan om de vrachtwagenbestuurder die de oplegger naar de haven van Zeebrugge bracht.