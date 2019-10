‘Chauffeur viel flauw toen hij truck vol dode migranten opende’

videoDe chauffeur van de koeltrailer waarin gisteren 39 overleden migranten zijn gevonden, viel flauw nadat hij de deur van de wagen opende. Hij zou daarvoor nog wel 112 hebben gebeld om hulp in te schakelen. Of de man wist dat er migranten in de truck zaten is niet duidelijk.

Dat schrijven diverse Britse media op basis van getuigen en vrienden van de chauffeur, de 25-jarige Noord-Ier Maurice ‘Mo’ Robinson. De koeltrailer kwam in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur Britse tijd aan in de haven van Purfleet. Daar pikte Robinson hem met zijn vrachtwagen op. Een uur later parkeerde hij de combinatie op een bedrijventerrein in de plaats Grays. Om 01.40 uur arriveren ambulances en politie na een telefoontje naar 999, die vinden in de koeltrailer 39 overleden migranten. 31 mannen en 8 vrouwen, waarvan één minderjarig. Ze zijn allemaal van Chinese afkomst. De migranten zijn mogelijk omgekomen door de kou, het kan tot -25 graden worden in dergelijke koeltrailers. Ook gebrek aan zuurstof kan funest zijn geweest in de goed geïsoleerde trailers.

Volledig scherm Truckchauffeur Maurice ‘Mo’ Robinson. © facebook

Volgens kennissen zou Robinson niet van de migranten in zijn trailer hebben geweten en zou hij ze hebben gevonden toen hij ‘wat papierwerk’ uit de koeltrailer wilde halen. Zij hadden niet direct een verklaring waarom Robinson dat midden in de nacht wilde doen, langs de kant van de weg. Hij stond niet geparkeerd bij een bedrijf en zou door het openen van de trailer waarschijnlijk het zegel verbreken. De Britse politie kreeg vandaag toestemming Robinson in ieder geval nog een dag langer vast te houden. Hij wordt gehoord vanwege mogelijke betrokkenheid bij moord.

De Noord-Ierse politie heeft gisteravond laat twee huizen doorzocht op zoek naar meer informatie. De politiedienst heeft ook een onderzoek geopend om de mensensmokkelaars achter het drama te vinden.De vrachtwagen staat in Bulgarije geregistreerd, maar is eigendom van een bedrijf van een Ierse vrouw.

Zeebrugge

Omdat de trailer in de haven van het Belgische Zeebrugge op de veerboot is gezet, heeft de Belgische politie een onderzoek geopend naar de route van de trailer. Via de terminal van het bedrijf Cobelfret in Zeebrugge is de trailer dinsdagmiddag verscheept naar de terminal in Purfleet. Een reis van zo’n negen uur. Een woordvoerder van de haven stelde vanmorgen dat de trailer om 14.49 uur dinsdagmiddag in Zeebrugge is afgeleverd en niet veel later op de ferry naar Engeland is gezet. Een woordvoerder van justitie in België zie vanmiddag ‘dat we tot nu toe vooral veel vragen en niet veel antwoorden'. ,,We weten zelfs niet welke route de trailer heeft gevolgd in België. We weten ook niet hoe lang hij op Belgisch grondgebied is geweest, of hij ergens gestopt is en waar de mensen in de container zijn geklommen.”

Volledig scherm De vrachtwagen waarin gisteren 39 lichamen werden gevonden, wordt onder politiebegeleiding afgevoerd voor verder onderzoek. © EPA (Lees verder onder afbeelding)

Smokkelbende

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld. Ook die container vertrok vanuit Zeebrugge, net zoals het dramatische transport van deze week. In de Dover-trailer overleefden twee migranten de reis wel.

Controles in Zeebrugge

Hoe het kan dat een transport met 39 mensen langs de strenge controles in de haven van Zeebrugge kan komen? Een haven waar de afgelopen jaren steeds meer maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat migranten illegaal Engeland bereiken? ,,Een warmtescanner gebruiken op een koeltransport is onmogelijk omdat die containers hermetisch afgesloten zijn. Verder waren de papieren en verzegeling volledig in orde”, zo citeert de Belgische krant Het Laatste Nieuws een bron binnen de haven. In de haven van Hoek van Holland, waar vandaan ook veel ferry's naar Engeland vertrekken, worden uitgaande trailers vaak met zogenoemde ‘migrantenhonden’ gecontroleerd. Zij kunnen menselijke geuren ruiken, ook door een luchtuitlaat van een koelcontainer. De honden hebben aan een klein beetje menselijke geur genoeg. ,,En die geur kun je ook ruiken tussen de rubbers van de deuren door. Als een wagen beweegt, bewegen die rubbers ook, daar komt lucht bij vrij en dus geur", zo stelt een bron. Een transportondernemer, wiens chauffeurs vaak in Zeebrugge komen, meldt dat daar ook gebruik wordt gemaakt van zogenoemde C02-meters. ,,Die steken ze tussen de rubbers van de deuren door. Hoe kan het dan dat je het niet opmerkt als er 39 mensen in die trailer zitten?”