Chelsea Clinton haalt hard uit naar Donald Trump

Chelsea Clinton heeft een open brief geschreven aan haar kinderen Charlotte (3) en Aiden (1) in het Amerikaanse tijdschrift Teen Vogue. Hierin legt ze uit dat het creëren van 'een betere wereld' haar belangrijkste drijfveer was om campagne te voeren voor haar moeder Hillary Clinton, ten tijde van de presidentiële verkiezingen vorig jaar.

,,Ik ben enorm trots om campagne voor haar te hebben gevoerd. Jullie toekomst, en die van ons land, was voor mij het meest belangrijk. Ik heb echt voor jullie gevochten." Volgens Clinton hebben haar kinderen het hoe dan ook beter dan veel andere jonge mensen: het is belangrijk om bewust om te gaan met de privileges die komen kijken bij het leven in de spotlights, aldus de dochter van Hillary en Bill.

De Amerikaanse president Donald Trump komt er in de brief niet goed vanaf. ,,Onze huidige president vergoelijkt neo-nazi's, wil mensen uit het leger verwijderen vanwege hun geaardheid en houdt immigranten buiten de grens, omdat ze in een ander geloof aanhangen. Deze man ontkent de wetenschap, of het nou klimaatverandering of ziektekostenverzekering betreft. Ondanks dat deze zaken veel levens kunnen redden."

Chelsea eindigt haar brief met een sneer naar het 'pestgedrag' van Trump: ,,Naïef als ik ben, geloofde ik echt dat persoonlijke en politieke aspecten gescheiden konden worden, maar daar kom ik op terug. Tegenwoordig pesten kinderen andere kinderen op school, door uitspraken van president Trump aan te halen...dat kan toch niet waar zijn? Het beschermen van kinderen is de taak van alle volwassenen, ook al denkt onze president daar duidelijk anders over."