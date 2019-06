Chemische castratie voor kindermisbruikers in Amerikaanse staat Alabama

Man trekt handgra­naat in bordeel München

10 juni Een 60-jarige man heeft in een bordeel in de Duitse stad München gedreigd met een handgranaat. Volgens de politie had hij in de nacht van zondag op maandag ruzie met een medewerker van de seksclub. De man had zich naar verluidt beklaagd over de arbeidsvoorwaarden van de prostituees.