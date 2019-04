Chicago geteisterd door voorjaarssneeuwstorm; ruim 700 vluchten aan de grond

Spaghetti­saus voor goede doelen actie blijkt bereid met besmet vlees

2:14 Honderden liters spaghettisaus die in België zijn verkocht voor een goed doel zijn mogelijk besmet met de E. coli bacterie. De organisator Vzw Prinses Harte riep gisteren via Facebook op om de spaghettisaus niet te eten. De saus was gemaakt om geld in te zamelen voor de actie Kom op tegen Kanker.